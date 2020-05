Friuli Venezia Giulia, Fedriga ritira la disponibilità per l'app Immuni

Il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, ha ritirato la disponibilità alla sperimentazione dell'app Immuni, spiegando i motivi in una lettera alla Conferenza delle Regioni. "Immuni - scrive - prevede non la ricostruzione della catena di contatti dei soggetti risultati positivi, come chiesto dalla Regione per integrare il lavoro oggi svolto manualmente, bensì l'invio di un sms ai cittadini entrati a contatto con un contagiato". Segui in tempo reale tutti gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus cliccando qui