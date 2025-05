Incidente Frecce Tricolori a Pantelleria, parte di uno degli aerei in vendita sul web

Una parte dell'equilibratore di una delle Frecce Tricolori coinvolte nell'incidente aereo del 6 maggio a Pantelleria era stato messo in vendita sul sito d'aste online Ebay. Lo hanno scoperto i carabinieri del nucleo Tutela patrimonio culturale di Roma. I militari, nel corso delle attività di monitoraggio della rete internet alla ricerca di beni culturali posti in vendita in modo illecito, hanno trovato l'annuncio sul pezzo dell'aereo.