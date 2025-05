Frecce Tricolori, incidente a Pantelleria: pilota ferito

Tragedia sfiorata sui cieli di Pantelleria, dove due aerei delle Frecce Tricolori sono entrati in collisione. La pattuglia acrobatica era impegnata in un'esercitazione, quando due velivoli si sono scontrati, fortunatamente senza precipitare al suolo. I piloti sono riusciti ad atterrare, ma uno dei due è arrivato lungo sulla pista, concludendo la sua corsa vicino a un costone di roccia. Uno dei piloti è stato trasportato in ospedale per una sospetta frattura alle gambe. I velivoli hanno riportato danni al muso e a un'ala.