Varese, i due fratelli Stefano e Stefania realizzano il sogno d'infanzia: diventare carabinieri

Stefano e Stefania Sandu avevano un sogno fin dall'infanzia: indossare la divisa dei carabinieri. Quel sogno si è trasformato in realtà. Entrambi in servizio nella provincia di Varese, i due fratelli sono figli di un uomo fuggito dalla Romania di Ceausescu per cercare in Italia una nuova vita. Hanno scelto di servire il Paese che ha accolto la loro famiglia. "Giocavamo a guardie e ladri, ma stavamo sempre dalla parte giusta", raccontano i fratelli Sandu. La loro vocazione, nata da un gioco, si è consolidata con il tempo, fino a diventare una scelta di vita.