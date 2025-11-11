Carabinieri, presentato il Calendario 2026: il tema è "Eroi quotidiani"

Un omaggio a tutte le donne e gli uomini dell'Arma che, ogni giorno, operano silenziosamente al servizio del Paese, nelle città e nei piccoli comuni, in Italia e all'esterodi Beatrice Bortolin
È stata presentata all'Auditorium di Roma l'edizione 2026 del Calendario storico dell'Arma dei Carabinieri. Il tema scelto per questa edizione è "Eroi quotidiani", un omaggio a tutte le donne e gli uomini dell'Arma che, ogni giorno, operano silenziosamente al servizio del Paese, nelle città e nei piccoli comuni, in Italia e all'estero.
Le tavole, realizzate dall'artista René (Luigi Valeno), maestro della nuova pop art italiana, rappresentano con uno stile vivace e luminoso i Carabinieri protagonisti della vita quotidiana del Paese. I testi che accompagnano le diciannove tavole sono stati affidati ancora una volta alla penna dello scrittore Maurizio De Giovanni.
Giunto alla sua 93/a edizione, il Calendario Storico vanta oltre 1.200.000 copie stampate e traduzioni in otto lingue (inglese, francese, spagnolo, tedesco, portoghese, giapponese, cinese e arabo) oltre alle versioni in sardo e friulano.
Insieme al Calendario Storico, è stata presentata l'agenda 2026, che condivide lo stesso tema e la stessa ispirazione. "Il messaggio che volevamo dare con questo calendario è di contaminare le comunità sui valori. Spero sia arrivato", ha spiegato il comandante generale dell'Arma, Salvatore Luongo. "Vivendo a contatto con i cittadini, i carabinieri hanno la capacità di rapportarsi con chiunque in un modo straordinario che tutti ci invidiano quando andiamo all'estero. Il mio più grande onore è vivere ogni giorno in mezzo a persone straordinarie, le Forze armate, che ogni giorno mi insegnano quali siano i valori su cui si fonda una nazione", ha aggiunto il ministro della Difesa, Guido Crosetto.