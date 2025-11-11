Carabinieri, presentato il Calendario 2026: il tema è "Eroi quotidiani"

Insieme al Calendario Storico, è stata presentata l'agenda 2026, che condivide lo stesso tema e la stessa ispirazione. "Il messaggio che volevamo dare con questo calendario è di contaminare le comunità sui valori. Spero sia arrivato", ha spiegato il comandante generale dell'Arma, Salvatore Luongo. "Vivendo a contatto con i cittadini, i carabinieri hanno la capacità di rapportarsi con chiunque in un modo straordinario che tutti ci invidiano quando andiamo all'estero. Il mio più grande onore è vivere ogni giorno in mezzo a persone straordinarie, le Forze armate, che ogni giorno mi insegnano quali siano i valori su cui si fonda una nazione", ha aggiunto il ministro della Difesa, Guido Crosetto.