Francia, muore a bordo di una crociera per gastroenterite: in quarantena 1.700 passeggeri

A scatenare le misure precauzionali è stato il decesso di un uomo 90enne, tra i passeggeri della crociera della Ambassador Cruise Lin partita il 6 maggio da Shetland e mirava a raggiungere la Spagna dopo una serie di tappe tra Inghilterra e Francia. Oltre alla vittima, tra i 1.233 passeggeri circa una cinquantina di britannici e irlandesi avrebbero manifestato sintomi compatibili alla gastroenterite risultata fatale per l'anziano. A bordo anche 514 membri dell'equipaggio. Le autorità sanitarie hanno disposto una serie di test a tappetto per rilevare l'eventuale presenza di norovirus.