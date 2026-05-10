Tre persone - due positive all'hantavirus e una sospetta - vengono evacuate dalla nave e trasportate in aereo in ospedali specializzati in Europa. La nave salpa quindi per le Isole Canarie dopo che Madrid ha dato la disponibilità ad accoglierla. La Svizzera annuncia un altro caso in un uomo che aveva lasciato la nave a Sant'Elena. Sudafrica e Svizzera affermano che si tratta del virus Andes, l'unico hantavirus ritenuto in grado di trasmettersi da uomo a uomo.