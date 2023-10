Roma, l'immunologo Francesco Le Foche aggredito nel suo studio medico: è grave

Il professor Le Foche Aggredito nello studio di via Po 45 dove visita i pazienti

Il dottor Le Foche è stato aggredito all'interno del suo studio privato in via Po 45. I medici del pronto soccorso che hanno ricoverato Francesco le Foche in condizioni critiche hanno riscontrato un trauma cranico-facciale e la fratture del setto nasale e del pavimento orbitario sinistro. L'immunologo, giunto al Policlinico Umberto I in codice rosso, è ora in prognosi riservata. Il paziente risulta pregiudicato per detenzione abusiva di armi e reati di violenza.