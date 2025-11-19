Frana su tre case a Cormons, la Procura di Gorizia indaga per disastro e omicidio

Una colata di fango ha travolto tre abitazioni provocando la morte di due persone. Sulle vittime sarà disposta l'autopsia
La Procura di Gorizia ha aperto un procedimento penale contro ignoti dopo la frana che ha investito tre abitazioni a Cormons (Gorizia), nella notte tra domenica e lunedì, quando sono morte due persone e una terza è rimasta ferita. Si indaga per omicidio colposo plurimo, inondazione, frana o valanga colpose e crollo o altro disastro colposo. Lo rende noto il procuratore Massimo De Bortoli, precisando che "verrà disposta l'autopsia sui corpi delle due povere vittime".
L'indagine nasce dagli elementi raccolti dai carabinieri e dai vigili del fuoco, intervenuto subito dopo il cedimento che ha causato la frana. Sotto le macerie hanno perso la vita Quirin Kuhnert, 32 anni, e Guerrina Skocaj, 83 anni. L'uomo è rimasto travolto dalla colata di fango mentre stava tentando di aiutare la sua anziana vicina.