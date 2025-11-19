Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
FORTE MALTEMPO IN FRIULI VENEZIA GIULIA

Frana su tre case a Cormons, la Procura di Gorizia indaga per disastro e omicidio

Una colata di fango ha travolto tre abitazioni provocando la morte di due persone. Sulle vittime sarà disposta l'autopsia

19 Nov 2025 - 14:48

La Procura di Gorizia ha aperto un procedimento penale contro ignoti dopo la frana che ha investito tre abitazioni a Cormons (Gorizia), nella notte tra domenica e lunedì, quando sono morte due persone e una terza è rimasta ferita. Si indaga per omicidio colposo plurimo, inondazione, frana o valanga colpose e crollo o altro disastro colposo. Lo rende noto il procuratore Massimo De Bortoli, precisando che "verrà disposta l'autopsia sui corpi delle due povere vittime".

Leggi anche

Maltempo, nel Goriziano una frana travolge tre case: una persona estratta viva e due morti | Esonda il fiume Torre, oltre 300 sfollati

Maltempo, forti temporali e allagamenti da Genova a Imperia | Furgoni rovesciati e container spazzati via

Due morti sotto le macerie

 L'indagine nasce dagli elementi raccolti dai carabinieri e dai vigili del fuoco, intervenuto subito dopo il cedimento che ha causato la frana. Sotto le macerie hanno perso la vita Quirin Kuhnert, 32 anni, e Guerrina Skocaj, 83 anni. L'uomo è rimasto travolto dalla colata di fango mentre stava tentando di aiutare la sua anziana vicina. 

Leggi anche

Liguria flagellata dai nubifragi: a Genova un albero sfiora la funicolare, a Voltri arriva una tromba d’aria

Ti potrebbe interessare

frana
gorizia

Sullo stesso tema