Frana su tre case a Cormons, la Procura di Gorizia indaga per disastro e omicidio

La Procura di Gorizia ha aperto un procedimento penale contro ignoti dopo la frana che ha investito tre abitazioni a Cormons (Gorizia), nella notte tra domenica e lunedì, quando sono morte due persone e una terza è rimasta ferita. Si indaga per omicidio colposo plurimo, inondazione, frana o valanga colpose e crollo o altro disastro colposo. Lo rende noto il procuratore Massimo De Bortoli, precisando che "verrà disposta l'autopsia sui corpi delle due povere vittime".