Maltempo, nel Goriziano una frana travolge tre case: una persona estratta viva, 2 dispersi | Esonda il fiume Torre, persone sui tetti

Il prefetto di Gorizia Ester Fedullo spiega: "Secondo quanto mi hanno riferito le forze dell'ordine, l'uomo è stato travolto mentre stava soccorrendo la donna imprigionata dal fango, anche se la circostanza è ancora da verificare". "Abbiamo sgomberato l'intera zona - aggiunge il prefetto - e i soccorritori si stanno occupando degli allagamenti". Sono al lavoro le squadre dei vigili del fuoco, con il supporto Usar da Lombardia e Venet. Si sta valutando se la frana sia in movimento oppure se si sia fermata, anche attraverso l'utilizzo di droni, nonostante il sorvolo sia reso complicato dalla pioggia che continua a cadere.