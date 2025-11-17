Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
LIVE

PIOGGIA E DISAGI

Maltempo, nel Goriziano una frana travolge tre case: una persona estratta viva, 2 dispersi | Esonda il fiume Torre, persone sui tetti

Il prefetto: "Si cercano un 35enne e un'anziana, l'uomo sarebbe stato investito dal fango mentre aiutava la donna imprigionata". Sul Friuli Venezia Giulia caduti 200 millimetri di pioggia in poche ore

17 Nov 2025 - 11:35

Continua l'ondata di maltempo sul nord, con una frana di fango che, in Friuli Venezia Giulia, ha travolto tre abitazioni in provincia di Gorizia, dove una persona è stata estratta viva dalle macerie e si cercano due dispersi dopo le fortissime piogge cadute nella notte. La frana è caduta a Brazzano di Cormons, dove sono intervenuti i vigili del fuoco, affiancati dai volontari della Protezione civile: i dispersi sono  un 35enne e un'anziana. Sempre nel Goriziano esonda il fiume Torre, molte persone si sono rifugiate sui tetti delle case. 

Frana in provincia di Gorizia, dispersi un 35enne e un'anziana

  In provincia di Gorizia, una frana di fango ha travolto nella notte tre case a Brazzano di Cormons, nel Goriziano. I vigili del fuoco hanno estratto viva dalle macerie una persona, poi trasferita all'ospedale di Udine con una frattura a una gamba, e ora, con i volontari della Protezione civile, stanno cercando due dispersi che, secondo le prime ricostruzioni, erano in una delle palazzine travolte.

Il prefetto: "Sgomberata tutta l'area dei crolli"

 Il prefetto di Gorizia Ester Fedullo spiega: "Secondo quanto mi hanno riferito le forze dell'ordine, l'uomo è stato travolto mentre stava soccorrendo la donna imprigionata dal fango, anche se la circostanza è ancora da verificare". "Abbiamo sgomberato l'intera zona - aggiunge il prefetto - e i soccorritori si stanno occupando degli allagamenti". Sono al lavoro le squadre dei vigili del fuoco, con il supporto Usar da Lombardia e Venet. Si sta valutando se la frana sia in movimento oppure se si sia fermata, anche attraverso l'utilizzo di droni, nonostante il sorvolo sia reso complicato dalla pioggia che continua a cadere.

Gorizia, una frana di fango su alcune case a Cormons e persone sui tetti a Romans d'Isonzo

1 di 7
© Vigili del Fuoco | Esonda il Torre, la zona allagata
© Vigili del Fuoco | Esonda il Torre, la zona allagata
© Vigili del Fuoco | Esonda il Torre, la zona allagata

© Vigili del Fuoco | Esonda il Torre, la zona allagata

© Vigili del Fuoco | Esonda il Torre, la zona allagata

Chiuse le scuole di Cormons

 Il sindaco di Cormons Roberto Felcaro disposto la chiusura di tutte le scuole del territorio, inclusi gli asili nido, per le conseguenze dell'ondata di maltempo e gli allagamenti che hanno reso difficili gli spostamenti. 

Gorizia, esonda il fiume Torre: molti sui tetti

 Sempre in provincia di Gorizia è esondato il fiume Torre e molte persone si sono rifugiate sui tetti delle case a Versa, frazione di Romans d'Isonzo. I vigili del fuoco stanno intervenendo con natanti leggeri e con l'elicottero del reparto volo di Venezia per soccorrerli.

Allagamenti e smottamenti in provincia di Udine: vigili del fuoco in azione per i soccorsi

1 di 2
© Vigili del Fuoco
© Vigili del Fuoco
© Vigili del Fuoco

© Vigili del Fuoco

© Vigili del Fuoco

Allagato il ristorante stellato di Klugmann

 Sempre in provincia di Gorizia è stato allagato anche il ristorante stellato "L'argine a Vencò" di Antonia Klugmann, ex giudice di Masterchef: il locale si trova a Dolegna del Collio. "Siamo sott'acqua da domenica notte - ha scritto la chef sui social -. Ancora non è arrivato nessuno. Tutto sott'acqua. La campagna è un lago, frigoriferi e celle spente. Le stanze, appena sistemate, sono completamente rovinate". 

Supporti per Udine e Gorizia

 Squadre di soccorso e personale fluviale dei comandi dei vigili del fuoco di Trieste e Pordenone sono stati inviati in supporto al personale di Udine e Gorizia. Arrivati inoltre il nucleo regionale Gos (Gruppo operativo speciale) con i mezzi di movimento terra, i cinofili, mentre dal Veneto è arrivata la squadra Usar (Urban search and rescue) per cercare le persone sotto le macerie. 

Fino a 200 millimetri di pioggia tra Palmanova e Cormons

 Una fase di precipitazioni molto intense ha interessato tutto il territorio regionale del Friuli Venezia Giulia dalla serata di domenica fino alle prime ore di lunedì mattina, con accumuli che hanno raggiunto i 200 millimetri nella fascia compresa tra Palmanova, Manzano, San Giovanni al Natisone, Cormons e Prepotto. La Protezione civile regionale segnala che nella sola Cormons sono caduti 152 millimetri di pioggia: il fiume Judrio è tracimato provocando molti allagamenti. Le rilevazioni meteo indicano inoltre raffiche di vento fino a 66 chilometri orari a Grado. Dall’inizio dell’allerta la Sala Operativa Regionale ha ricevuto segnalazioni di allagamenti da numerosi comuni. Decine gli interventi dei vigili del fuoco: arrivate da Veneto ed Emilia Romagna squadre specializzate nel soccorso alluvionale e moduli dotati di idrovore ad alto pompaggio. 

Allagati gli scantinati dell'ospedale di Palmanova

  Gli scantinati dell'ospedale di Palmanova sono sommersi dall'acqua, ma non ci sono problemi per i pazienti. Disagi anche sulle strade a Visco, Trivignano e Chiopris Viscone. Ai vigili del fuoco di Udine sono arrivate 200 richieste di intervento dalla mezzanotte, mentre molte chiamate hanno impegnato anche il comando di Gorizia. 

Genova, crolla un muro: bloccata una strada

 Mentre in Liguria si conclude l'allerta arancione per passare all'allerta gialla, Genova fa i conti con la fragilità del territorio. Nel quartiere Marassi crolla un muro lungo la salita Dell'Orso, provocando la chiusura di un tratto di strada. I vigili del fuoco hanno scavato a lungo per accertarsi che non ci fosse nessuna persona coinvolta. 

Smottamento a Rapallo

 Un centinaio gli interventi dei vigili del fuoco di Genova nelle ultime 24 ore per caduta di alberi, smottamenti e allagamenti. A Rapallo resta chiusa la strada dove nella tarda serata di domenica c'è stato un importante smottamento, con alcuni macigni che si sono staccati dalla parete schiacciando un'auto parcheggiata. La strada chiusa provoca disagi alle 300 persone che vivono a monte dello smottamento: organizzato un punto medico mobile accessibile ai cittadini. 

Forti temporali sulla Toscana, molti allagamenti

 Un fronte temporalesco particolarmente intenso sta interessando la fascia costiera pisana e le province di Livorno, Lucca, Pistoia, Prato e Firenze, con estensione fino all'area del Mugello. Sono stati registrati oltre 217 millimetri di pioggia nel territorio di Stazzema, in provincia di Lucca. Segnalato un nubifragio a Massa, con 73 millimetri di pioggia caduti in un'ora. I corsi d’acqua Contesora e Freddana sono al primo livello di vigilanza nel territorio lucchese, mentre gli altri bacini rientrano nei parametri di riferimento, secondo quanto comunica il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, sui suoi social.

Leggi anche

Maltempo, forti temporali e allagamenti da Genova a Imperia | Furgoni rovesciati e container spazzati via

Liguria flagellata dai nubifragi: a Genova un albero sfiora la funicolare, a Voltri arriva una tromba d’aria

Ti potrebbe interessare

maltempo
gorizia
frana

Sullo stesso tema