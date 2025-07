Roma, auto si ribalta in scontro con 2 macchine: 80enne illesa

Spaventoso incidente a Roma, dove tre auto sono rimaste coinvolte in uno scontro via Nomentana, nel centro della Capitale. Nell'impatto una macchina, guidata da una donna ottantenne, si è ribaltata al centro della strada. Lo schianto ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco per estrarre l'anziana dall'abitacolo. Nonostante la grande paura la donna è in buone condizioni ed è stata assicurata alle cure del personale sanitario.