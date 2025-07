Il noto designer Giorgetto Giugiaro è finito fuori strada mentre era alla guida della sua Land Rover Defender ed è rimasto ferito. L'imprenditore, 86 anni, era in Sardegna, ai tornanti di Abbiadori, nel Comune di Arzachena in Costa Smeralda, quando è rimasto coinvolto in un incidente che ha interessato anche altre vetture. Ancora da accertare le cause del sinistro.