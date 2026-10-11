Reggio Calabria, auto in una voragine apertasi per le piogge: salvo il conducente

"Questa mattina abbiamo sfiorato la tragedia", dice Polimeni. "Solo per una fortunata coincidenza oggi (domenica, 11 ottobre, ndr.) non siamo qui a piangere una vita umana. Desidero esprimere un ringraziamento profondo e sincero all'Arma dei carabinieri, intervenuta sul posto e che, da ore, sta operando senza sosta, con straordinario senso del dovere, per fronteggiare un'emergenza che sta mettendo in ginocchio il nostro territorio", prosegue il sindaco. "L'unica arteria che collegava Roccaforte del Greco al mare, attraverso il territorio di San Lorenzo, in località Santa Maria, è stata completamente distrutta. Siamo isolati e la situazione è drammatica", sottolinea Polimeni.