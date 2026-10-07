Allerta per maltempo in Toscana, scuole chiuse in più comuni

Codice arancione su tutta la Toscana per temporali forti con rischio idrogeologico-idraulico del reticolo minore fino alle 17 di domani, giovedì 8 ottobre. In seguito all'allerta emessa dalla sala di protezione civile regionale più comuni hanno disposto la chiusura di giardini e cimiteri e alcuni anche la sospensione delle attività didattiche.
In particolare scuole chiuse a Livorno, Pistoia e in altri cittadine della provincia, a Carrara - dove sono interdetti anche gli arenili - e in più comuni della Lunigiana così come a Grosseto e in vari paesi della Maremma. A Lucca il sindaco ha disposto tra l'altro la chiusura delle Mura urbane, a Viareggio non transitabile il viale dei Tigli. A Firenze chiusi parchi, giardini e cimiteri. Infine provvedimenti di chiusura di giardini, impianti sportivi, piste ciclabili e cimiteri anche a Prato.