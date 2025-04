Poveri, migranti e trans accolgono il feretro di Papa Francesco a Santa Maria Maggiore

Alcuni poveri, migranti e trans amici di Papa Francesco si sono disposti sul sagrato della Basilica di Santa Maria Maggiore, con in mano le rose bianche a lui tanto gradite, per accogliere il feretro. La tumulazione vera e propria si svolge in forma privata. Presiede il rito il cardinale Kevin Joseph Farrell, camerlengo di Santa Romana Chiesa. Il Papa viene sepolto in una nicchia tra la Cappella Sforza e la Cappella Paolina, luogo che ospita l'icona Salus Populi Romani, tanto cara a Bergoglio. Qui Bergoglio si è sempre recato prima e dopo ogni viaggio internazionale. E lo ha fatto anche dopo il ricovero al Gemelli.