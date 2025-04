Ombrelli e fontane, i rimedi dei fedeli contro il caldo

Ombrelli per ripararsi, fontane per rinfrescarsi, bottiglie d'acqua che vengono distribuite dai volontari. Nonostante il caldo, il sole battente e i rarissimi punti d'ombra a Piazza San Pietro i fedeli hanno partecipato alla messa per i funerali di Papa Francesco con coinvolgimento, pur adottando alcuni rimedi per sentire più fresco. Messe da parte bandiere e striscioni durante tutta la celebrazione, si sono stretti nel momento di preghiera: applausi durante l'omelia, segni della pace scambiati con le strette di mano, il momento della comunione. Tutto è stato vissuto in un rispettoso silenzio.