Incendio sul Gargano, turisti evacuati su barche della guardia costiera | Fiamme anche sulla costa del Basso Molise

© Ferrovie del Gargano - Facebook
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I roghi hanno raggiunto le zone a ridosso del mare che bagna Peschici e Vieste. A fuoco un'ampia zona di macchia mediterranea e pini d'Aleppo
Un incendio di vaste proporzioni è divampato sul Gargano, nella zona rurale e periferica nel comune di Peschici, nel Foggiano, nei pressi di Baia di Manaccora. Le fiamme hanno raggiunto le zone a ridosso del mare che bagna Peschici e Vieste, località molto frequentate durante l'estate. I turisti sono stati fatti evacuare dalle spiagge sulle imbarcazioni della guardia costiera. Al momento non risultano persone ferite, né vittime. A fuoco un'ampia zona di macchia mediterranea e pini d'Aleppo.
Sul posto stanno operando due Canadair, autobotti dei vigili del fuoco, oltre a personale della protezione civile. L'intervento dei soccorsi avrebbe circoscritto l'incendio, che però insiste a causa del vento.
La nube di fumo sono visibili da decine di chilometri di distanza dalla costa. "Il Gargano brucia. E con esso rischiano di andare in fumo le attività di tanti operatori nonché le vacanze e le aspettative di centinaia di turisti che hanno scelto il nostro territorio. Le immagini che arrivano dalle Baie Zaiana e di Manaccora raccontano una situazione di grande preoccupazione", si legge in un post social di Ferrovie del Gargano, che sta monitorando la situazione anche sotto il profilo della viabilità. La società di trasporti locale ringrazia gli operatori per l'attività di spegnimento delle fiamme e soccorso delle persone.
Le fiamme stanno interessando in queste ore anche la costa del Basso Molise, proprio al confine con il Gargano. Evacuati i turisti da campeggi e stabilimenti balneari. Ventuno anziani di una Rsa sono invece stati trasferiti in chiesa e locali parrocchiali. Chiuse la statale 16 e la ferrovia adriatica. Le fiamme, alimentate dal caldo e dal forte vento di libeccio, hanno divorato la vegetazione spontanea propagandosi rapidamente verso alcune zone abitate e turistiche creando problemi alla circolazione ferroviaria e stradale a causa delle alte colonne di fumo.