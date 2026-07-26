Bruciano Francia e Spagna
Gli incendi minacciano la periferia di Bordeaux | Un morto a Valencia
Secondo la prefettura della Gironda le fiamme finora hanno distrutto circa 42.000 ettari di terreno. In totale 220.000 persone sono state evacuate da mercoledì
© Afp
Continua l'apocalisse di fuoco in Francia e Spagna. Nel sud-ovest della Francia, il vasto incendio che ha devastato la Gironda ora minaccia la periferia dell'area metropolitana di Bordeaux: le fiamme finora hanno distrutto circa 42.000 ettari di terreno e che in totale 220.000 persone sono state evacuate da mercoledì. "Alle 4:00 di questa domenica, 26 luglio, la superficie bruciata stimata è di 42.000 ettari", ha dichiarato la prefettura, aggiungendo che l'autostrada A63 tra Bordeaux e la Spagna è stata chiusa per 60 km. e che dalla notte è corso l'evacuazione di nuove città situate a sud-est o vicino alla città di Bordeaux.
Una vittima a Valencia
Un uomo è morto in un incendio boschivo vicino alla città spagnola di Valencia: lo ha dichiarato il ministero dell'interno, ripreso dai media iberici. La vittima è stata ritrovata in un'auto in un burrone nella cittadina di Manises, a centinaia di chilometri di distanza dagli altri gravi incendi che si stanno propagando nei pressi di Madrid. L'incendio, che ha devastato principalmente la macchia mediterranea e ha generato una densa colonna di fumo visibile da Valencia (a 14 chilometri di distanza), è stato domato. Secondo il Centro di informazione e coordinamento per le emergenze (Cicu), cinque persone sono state ricoverate in ospedale per inalazione di fumo e ustioni causate dall'incendio.