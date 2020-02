Coronavirus, il ministro Gualtieri a cena in un ristorante cinese di Roma: "No ad allarmismi"

A cena in un celebre ristorante cinese di Roma come "gesto di amicizia e solidarietà". Con questo intento il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri si è presentato nello storico locale proprio in tempi di Coronavirus per ribadire: "No ad allarmismi". "Sono venuto insieme con il Pd di Roma nel ristorante simbolo della comunità cinese in un momento difficile - ha spiegato Gualtieri, parlato sia con la titolare dell'attività sia con rappresentanti della comunità romana. - Penso sia un segnale di civiltà nei confronti di una comunità che sta pagando il costo di una preoccupazione che coinvolge il mondo intero, ma che, in questo momento, non deve sfociare in allarmismo eccessivo"