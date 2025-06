Bayesian, ecco gli interni dopo il primo sopralluogo

I consulenti delle parti civili e della procura hanno eseguito un primo sopralluogo sul Bayesian, il veliero colato a picco la notte del 19 agosto dello scorso anno nelle acque di Porticello, nel Palermitano. Il lussuoso yacht, riemerso dal mare dopo 10 mesi, è completamente sporco di fango. Tutto il materiale costoso utilizzato per realizzarlo è andato distrutto. La notte della tragedia all'interno del veliero trovarono la morte il proprietario e magnate Mike Lynch e sua figlia Hannah, Jonathan Bloomer e sua moglie Anne Elizabeth Bloomer, Chris Morvillo e la consorte Neda Nassiri oltre al cuoco di bordo Recaldo Thomas, il primo a essere recuperato e trovato fuori dallo yacht. I tecnici della procura e i consulenti delle parti civili sono entrati nell'imbarcazione recuperata al termine di una complessa operazione costata 25 milioni. Uno degli esperti incaricati non è riuscito ad arrivare perché coinvolto in un incidente stradale tra Bagheria e Casteldaccia ed è stato portato all'ospedale Civico di Palermo non in gravi condizioni. Lo scafo del veliero non presenta falle. L'imbarcazione ora si trova a Termini Imerese. Dovrà essere bonificata e poi verranno eseguiti i rilievi. Per il naufragio sono indagati il comandante e i due componenti dell'equipaggio.