Bayesian: il veliero è arrivato al porto di Termini Imerese

Dopo essere stato riportato a galla, il veliero Bayesian ha lasciato il luogo del naufragio, a Porticello (Palermo) e ha raggiunto il porto di Termini Imerese. A trasportare il natante è stata la Hebo Lift 10, una delle gru utilizzate per l'operazione. L'altra gru, la Hebo Lift 2, è rimasta al largo di Porticello per recuperare l'albero dell'imbarcazione che è stato tagliato e lasciato in fondo al mare. L'intervento sarà molto più semplice perché all'albero saranno attaccati dei palloni che lo porteranno in superficie.