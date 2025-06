Forlì, auto sbanda e finisce su gruppo di amici al bar: morto un consigliere comunale del Pd

"Con profonda tristezza abbiamo appreso la tragica notizia della scomparsa di Gabriele Nuzzolo, consigliere comunale, docente all'istituto Vassallo di Galeata e segretario del Pd di Santa Sofia. Gabriele rappresentava i valori del servizio pubblico, della passione civile e dell'impegno politico". Così Michele de Pascale, presidente dell'Emilia-Romagna, sui social commenta la notizia della morte di Nuzzolo. Il cordoglio a tutta la comunità di Santa Sofia anche dal Pd forlivese: "È stato difficile persino trovare le parole per commentare questa tragedia. Il nostro primo pensiero è rivolto alla famiglia e agli affetti più cari di Gabriele: ci stringiamo a loro in questo immenso dolore. Come Partito Democratico forlivese, come segretari territoriali, comunali e di Circolo, e come amministratori e rappresentanti delle istituzioni, sentiamo profondamente questa perdita. Ciò che Gabriele ha seminato in questi anni - l'amore per la sua terra e la sua comunità, la sua disponibilità, la profonda umanità e la sua amicizia sincera - resta vivo e indelebile come il suo ricordo. Ci mancherà moltissimo".