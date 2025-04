"Ci sono persone che fanno politica e ci sono persone che la politica la incarnano, la rendono viva, vicina alle persone, la rendono profonda e utile: questo era Donato Metallo, consigliere regionale del Partito Democratico in Puglia, spentosi a 44 anni - ha scritto la segretaria del Pd, Elly Schlein -. Voglio esprimere a nome mio personale e di tutta la comunità dem il profondo dolore che la sua scomparsa ci lascia. Oggi tutti ricordano il suo sorriso, la sua disponibilità e le sue battaglie: quella per la legge contro l'omotransfobia, quella per donare parrucche alle donne malate di cancro, per citarne solo due. Ma il suo è stato un impegno a tutto campo. Grazie, Donato, per tutto ciò che hai fatto e per aver incarnato la politica nel suo significato più alto".