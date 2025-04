Morto Giancarlo Gentilini, l'ex sindaco "sceriffo" di Treviso: il cordoglio della Lega

"Tra i primi sindaci eletti direttamente, ha dato un'interpretazione di questo ruolo il più possibile vicino ai cittadini. Ha fatto la storia di Treviso e il Veneto ha avuto in lui una bandiera. Uomo di carattere, ha cambiato il corso della storia, non solo perché ha dimostrato che la Lega era un partito che poteva amministrare e farlo bene ma anche perché ha mutato l'approccio della pubblica amministrazione", ha detto ancora Zaia. "Gentilini ha sdoganato l'immagine della Lega nella pubblica amministrazione in anni in cui era tutt'altro che facile; da quando, nel 1994, con la sua candidatura è stato espugnato il comune di Treviso è stato l'inizio di una galoppata - ha aggiunto Zaia -. Lo ho conosciuto proprio in quei giorni, nel 1993, ed è nata un'esperienza comune. Negli anni che hanno visto lui primo cittadino di Treviso e me al vertice della provincia fino al 2005, si è cementata una fortissima intesa. Abbiamo condiviso una grande passione civile, l'impegno e l'ansia del cambiamento, la visione di un Veneto portato fuori dalle secche in cui lo aveva relegato la vecchia politica dei palazzi. Ha reso quegli anni indimenticabili; mi mancherà e, sono certo, mancherà a tanti".