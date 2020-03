Fondazione Gimbe: saliti a 2.629 i sanitari contagiati dal coronavirus

Sono saliti a 2.629, ovvero l'8,3% dei casi totali, gli operatori sanitari contagiati dal nuovo coronavirus . E' quanto emerge da una rielaborazione della Fondazione Gimbe aggiornata al 17 marzo 2020 su dati forniti dall'Istituto superiore di sanità. Lo rende noto in un tweet il presidente Gimbe Nino Cartabellotta . Il "numero di operatori sanitari infetti - afferma - è enorme. L'8,3% dei casi totali è una percentuale più che doppia rispetto alla Cina". SEGUI IN TEMPO REALE LE NOTIZIE SULL'EMERGENZA CORONAVIRUS

Secondo Caltabellotta, "dispositivi di protezione adeguati sono necessari in tutta Italia, perché gli operatori sanitari devono essere protetti al meglio per proteggere se stessi e per poter svolgere il loro lavoro in massima sicurezza. Fino all'11 marzo non conoscevamo i numeri, ora sono 2.629. Procedure e dispositivi di protezione sono ancora inadeguati".

Il presidente Gimbe lancia quindi un accorato appello: "Prendersi cura di chi si prende cura".