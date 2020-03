Dentro l'ospedale di Treviglio (Bergamo): "Ecco come lottano i malati di coronavirus" 

"Siamo a 306 tamponi positivi e a 55 decessi". Questi sono i numeri letti dal direttore generale Asst Bergamo Ovest Peter Assembergs a "Fuori dal Coro" che consegnano una fotografia dell'attuale situazione all'interno dell'ospedale di Treviglio. Medici e infermieri sono stremati, i turni sono interminabili e le risorse iniziano a scarseggiare.

Lì, come in altre strutture della zona si è arrivati al collasso: "Non abbiamo più posti letto in terapia in tensiva - spiega Assembergs -. Apriamo posti letto, mettiamo mascherine, mettiamo ossigeno ma è una lotta contro il tempo che, noi, come provincia abbiamo sostanzialmente perso. Per non perdere la guerra servono più forze e che il resto d'Italia tiri fuori le unghie e si prenda il carico dei pazienti che arrivano dalla Lombardia".