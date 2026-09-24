Era stato chiamato Pietro ma è vissuto solo poche ore. E' il neonato morto lo scorso 16 settembre a Perugia dopo essere venuto al mondo a Foligno. Per il decesso ora sono indagate 22 persone tra i dipendenti degli ospedali di Foligno e quello di Perugia. La Procura del capoluogo umbro dovrà accertare se la causa del decesso è collegata alle cure ricevute. Al momento gli operatori sanitari sono stati inseriti nel registro degli indagati con l'ipotesi di omicidio colposo. In particolare, sotto la lente d'ingrandimento ci sono i medici e infermieri che hanno seguito la madre e poi il bambino nelle due strutture ospedaliere. Finora non sono state individuate responsabilità personali.