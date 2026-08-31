Finto abbandono di un neonato a Caserta, il padre: "Avevamo paura di dirlo ai nostri genitori"

"Il parto è avvenuto in casa ed eravamo io e la mia ragazza soli. È andato bene, ci eravamo documentati su internet - prosegue - Poco dopo io ho preso il bambino e ho iniziato a camminare inscenando il ritrovamento ma non l'ho mai lasciato solo. E' sempre stato tra le mie braccia fino all'arrivo dei sanitari" precisa il ragazzo, denunciato a piede libero. Ai carabinieri avrebbe infatti fornito generalità diverse dalle proprie, oltre ad aver simulato il ritrovamento del neonato. Per questo, gli sono stati contestati i reati di false dichiarazioni e simulazione di reato.