Caserta, sparita bimba di cinque mesi da una casa-famiglia | La denuncia della struttura: "Portata via nella notte"

La responsabile della casa-famiglia si è accorta della sparizione della neonata quando ha notato che il portenfant dove la bimba dormiva era vuoto. La donna nel dormiveglia avrebbe scorto la sagoma di due persone. "È stata con me dalle 22.30 fino all'una e mezza - ha raccontato a Il Mattino l'operatrice a cui era stata affidata la piccola -, ma ho notato che era molto nervosa e non riusciva ad addormentarsi. Ci siamo messe nel salone a pianterreno, io sul divano e lei nel portenfant. Per pochi minuti mi sono appisolata e quando ho aperto gli occhi ho visto una scena terribile: la culla era vuota e due persone col volto coperto e in tuta scura stavano sgattaiolando via. Hanno scavalcato un muro di due metri con un'abilità da circensi", ha affermato.