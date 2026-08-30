Caserta, sparita bimba di cinque mesi da una casa-famiglia | La denuncia della struttura: "Portata via nella notte"
Anche altri quattro minori, tutti fratelli della piccola, sarebbero stati portati via - secondo la denuncia - dallo stesso centro: ora si troverebbero in Romania
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Una bambina di cinque mesi è sparita da una casa-famiglia di Caserta. A lanciare l'allarme è stata la responsabile della struttura di accoglienza per minori dove la piccola, di etnia rom, era entrata 40 giorni prima: era stata sottratta ai genitori perché tenuta in condizioni igienico-sanitarie considerate altamente a rischio. La bimba sarebbe stata portata via da sconosciuti nella notte tra venerdì 28 e sabato 29 agosto dalla struttura.
Il momento della sparizione
La responsabile della casa-famiglia si è accorta della sparizione della neonata quando ha notato che il portenfant dove la bimba dormiva era vuoto. La donna nel dormiveglia avrebbe scorto la sagoma di due persone. "È stata con me dalle 22.30 fino all'una e mezza - ha raccontato a Il Mattino l'operatrice a cui era stata affidata la piccola -, ma ho notato che era molto nervosa e non riusciva ad addormentarsi. Ci siamo messe nel salone a pianterreno, io sul divano e lei nel portenfant. Per pochi minuti mi sono appisolata e quando ho aperto gli occhi ho visto una scena terribile: la culla era vuota e due persone col volto coperto e in tuta scura stavano sgattaiolando via. Hanno scavalcato un muro di due metri con un'abilità da circensi", ha affermato.
I fratellini scomparsi
Il caso farebbe seguito a quello di altri quattro minori, tutti fratelli della piccola, che secondo la denuncia sarebbero stati a loro volta sottratti in maniera forzata dalla casa-famiglia e che, secondo quanto riferisce la legale a cui erano stati affidati i bambini nella qualità di tutrice, l'avvocata Simona Molisso, sarebbero stati trasferiti in Romania.
I quattro piccoli furono allontanati dalla famiglia d'origine di etnia rom nel maggio dello scorso anno, dopo un controllo effettuato dalle autorità in un campo nomadi tra il quartiere napoletano di Pianura e la vicina Quarto. Il mese successivo il provvedimento fu confermato dal tribunale dei minori, con il divieto di contatto tra genitori e figli. La piccola di cinque mesi scomparsa nelle scorse ore era stata invece trovata con i genitori in un'auto durante un controllo dei carabinieri: il sediolone dove era la neonata era circondato da ferraglia e scarti vari.
L'appello della legale
"Chiunque abbia visto o sentito qualcosa si faccia avanti. In ballo c'è la vita di una neonata di cinque mesi che ha diritto ad avere un futuro migliore. Quanto accaduto è di una violenza inaudita e nessuno dovrebbe voltarsi dall'altra parte in un Paese civile", ha affermato l'avvocata Simona Molisso.