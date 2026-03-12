Usa, bambina scomparsa ritrovata dopo sei anni a oltre 4mila chilometri di distanza
La piccola, oggi 11enne, è stata individuata dalla polizia mentre frequentava una scuola sotto falso nome. Era sparita nel 2020 vicino a Los Angeles
© Istockphoto
Una bambina scomparsa nel nulla è stata ritrovata dopo sei lunghi anni. La scoperta ha dell'incredibile: la piccola, oggi undicenne, conduceva una vita apparentemente normale sotto falsa identità, frequentando regolarmente la scuola dall'altra parte degli Stati Uniti. Il caso risale al 2 giugno 2020, quando la bambina sparì da Duarte, cittadina nei pressi di Los Angeles. Nonostante le ricerche e le segnalazioni per anni non è emersa alcuna traccia della minore. Il suo destino era rimasto un enigma fino a pochi giorni fa.
La svolta grazie a una segnalazione
La svolta è arrivata grazie a una soffiata che ha riacceso le indagini. Gli investigatori hanno scoperto che una bambina di 11 anni iscritta a scuola con un nome diverso poteva essere proprio la minore scomparsa anni prima. Dopo ulteriori verifiche, la polizia ha confermato l'identità della ragazzina. La bambina viveva nella contea di Washington, in North Carolina, a oltre quattromila chilometri dal luogo della scomparsa. Secondo lo sceriffo locale, la minore era stata registrata nel sistema scolastico con uno pseudonimo, circostanza che aveva contribuito a nascondere la sua vera identità per anni.
I sospetti sulla madre
Secondo quanto riferito dalle autorità della contea di Los Angeles, al momento della scomparsa la bambina era affidata alla madre. Proprio la donna, improvvisamente, aveva interrotto ogni comunicazione con il Dipartimento per l'infanzia e i servizi alla famiglia. Questo elemento aveva alimentato il sospetto che la madre potesse aver portato via la figlia, ma per anni non erano emerse prove o indizi concreti per confermare questa ipotesi.
Molti punti ancora da chiarire
Le forze dell'ordine mantengono il massimo riserbo su diversi aspetti della vicenda. Non sono stati resi noti né il luogo preciso del ritrovamento né le persone con cui la bambina viveva. Non è chiaro neppure da quanto tempo si trovasse in North Carolina. Gli investigatori continuano ora a lavorare per ricostruire tutti i dettagli di una storia che per anni è rimasta senza risposte. Le autorità sottolineano quanto sia raro che casi di scomparsa così datati si concludano con un ritrovamento positivo. Proprio per questo, la vicenda rappresenta un segnale di speranza.