Una bambina scomparsa nel nulla è stata ritrovata dopo sei lunghi anni. La scoperta ha dell'incredibile: la piccola, oggi undicenne, conduceva una vita apparentemente normale sotto falsa identità, frequentando regolarmente la scuola dall'altra parte degli Stati Uniti. Il caso risale al 2 giugno 2020, quando la bambina sparì da Duarte, cittadina nei pressi di Los Angeles. Nonostante le ricerche e le segnalazioni per anni non è emersa alcuna traccia della minore. Il suo destino era rimasto un enigma fino a pochi giorni fa.