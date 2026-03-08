Foggia, ancora nessuna traccia della 21enne romena scomparsa: si cerca nei pozzi e nei canali

Dopo ripetuti tentativi di contattare Elena Rebeca Burcioio al telefono, l'amica ha deciso di dare l'allarme alle forze dell'ordine. Secondo la donna, alcuni uomini nelle settimane precedenti le avrebbero importunate. Già quella sera gli investigatori hanno rinvenuto lungo il ciglio della strada il cellulare della giovane donna. Attivati anche i sommozzatori dei vigili del fuoco che, nella notte tra giovedì e venerdì, hanno ispezionato anche un grosso vascone a uso irriguo senza trovare tracce. Si stanno scandagliando anche i pozzi e le campagne lungo la statale 16.