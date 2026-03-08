Foggia, ancora nessuna traccia della 21enne romena scomparsa: si cerca nei pozzi e nei canali
A denunciare la scomparsa il 2 marzo vicino a Foggia una connazionale, secondo cui nelle settimane precedenti alcuni uomini le avrebbero importunate
Si cerca nei vasconi usati per l'irrigazione dei campi e nei pozzi del Foggiano la giovane Elena Rebeca Burcioiu, 21enne romena di cui non si hanno più notizie dalla mattina di lunedì 2 marzo. A denunciare la sua scomparsa una sua connazionale, dopo che la donna non si sarebbe presentata a un appuntamento concordato con lei. La prefettura di Foggia ha diffuso una sua foto chiedendo a chiunque abbia sue notizie di contattare il 112.
L'arrivo in Italia tre mesi fa
Orfana di genitori e senza né fratelli né sorelle, la 21enne era arrivata in Italia solo tre mesi fa. Ad accompagnarla la connazionale, con cui la mattina del 2 marzo era arrivata nei pressi della statale 16 per San Severo. Lì si erano date appuntamento per qualche ora dopo per tornare a casa insieme. Elena però a quell'appuntamento non si è mai presentata.
La denuncia e le ricerche in corso
Dopo ripetuti tentativi di contattare Elena Rebeca Burcioio al telefono, l'amica ha deciso di dare l'allarme alle forze dell'ordine. Secondo la donna, alcuni uomini nelle settimane precedenti le avrebbero importunate. Già quella sera gli investigatori hanno rinvenuto lungo il ciglio della strada il cellulare della giovane donna. Attivati anche i sommozzatori dei vigili del fuoco che, nella notte tra giovedì e venerdì, hanno ispezionato anche un grosso vascone a uso irriguo senza trovare tracce. Si stanno scandagliando anche i pozzi e le campagne lungo la statale 16.