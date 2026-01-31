Scomparsa Daniela Ruggi, "suoi i resti trovati in un rudere a Modena"

Sono stati due escursionisti, il primo gennaio scorso, a rinvenire i resti della 32enne all'interno di un'antica torre nel modenese. I due hanno rinvenuto un teschio, una ciocca di capelli e un reggiseno. Secondo quanto riferito dagli escursionisti il teschio era appoggiato su una trave. I resti ossei sono stati inviati a Milano dove sono stai esaminati dall'anatomopatologa Cristina Cattaneo.