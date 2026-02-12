Torino, non vuole perdere la pensione della madre: la uccide e seppellisce il corpo
Il figlio della vittima dovrà rispondere delle accuse di omicidio e occultamento di cadavere
"Ho sepolto il corpo di mia madre, la trovate vicino alla palazzina di caccia di Stupinigi". Con queste parole, attraverso una chiamata al 112, un uomo di 58 anni ha fornito alcune indicazioni alle forze dell'ordine per rinvenire il cadavere di sua madre che, precedentemente, avrebbe ucciso. I militari, giunti sul posto insieme ai vigili del fuoco, hanno ritrovato il corpo senza vita di Enrica Bardotti, di 86 anni. I carabinieri hanno arrestato l'uomo con l'accusa di omicidio e occultamento di cadavere.
La scomparsa della donna e l'allarme lanciato da una conoscente
L'anziana donna risultava irreperibile da almeno un mese. Nessuno durante questo periodo di tempo aveva più avuto sue notizie. Una sua conoscente, allarmatasi per la sua assenza, aveva informato i carabinieri della situazione che, a suo dire, risultava essere anomala. Gli uomini dell'Arma hanno così attenzionato la scomparsa della donna e sono riusciti a rintracciare il figlio a Moncalieri.
"Temevo di perdere la pensione"
In un primo momento il 58enne avrebbe opposto resistenza agli uomini dell'Arma ma, successivamente, avrebbe ammesso di aver occultato il corpo dell'anziana madre minimizzando il fatto dicendo: "Ma l'ho solo nascosta. Era già morta, io mi sono solo occupato di nascondere il cadavere". L'uomo avrebbe poi cambiato versione, ammettendo di aver ucciso e sepolto la madre. Alla base del matricidio ci sarebbe, secondo le ammissioni del 58enne, il timore di perdere l'unico mezzo di sostentamento che aveva: la pensione dell'86enne.
Le indagini e l'autopsia
Chi indaga sta tentando di fare chiarezza su quanto accaduto alla vittima e sul rapporto che quest'ultima aveva con il figlio. Sarà l'autopsia, infine, a chiarire l'esatta dinamica della morte della donna.