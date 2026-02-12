Torino, non vuole perdere la pensione della madre: la uccide e seppellisce il corpo

In un primo momento il 58enne avrebbe opposto resistenza agli uomini dell'Arma ma, successivamente, avrebbe ammesso di aver occultato il corpo dell'anziana madre minimizzando il fatto dicendo: "Ma l'ho solo nascosta. Era già morta, io mi sono solo occupato di nascondere il cadavere". L'uomo avrebbe poi cambiato versione, ammettendo di aver ucciso e sepolto la madre. Alla base del matricidio ci sarebbe, secondo le ammissioni del 58enne, il timore di perdere l'unico mezzo di sostentamento che aveva: la pensione dell'86enne.