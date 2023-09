A Roma uccide la madre e la nasconde nell'armadio, poi confessa

A Roma un 59enne ha ucciso la madre , poi l'ha chiusa in un sacchetto e infine nascosta nell' armadio .

La telefonata - Il delitto è avvenuto in un appartamento di via Pietro Gasparri, nel quartiere Primavalle. La telefonata al 112 è arrivata poco prima delle 2: seguendo le indicazioni fornite dall'uomo, che aveva detto di aver ucciso la madre e di averne occultato il cadavere, i carabinieri sono entrati nella casa e hanno trovato il corpo della donna. Sul posto è arrivato anche il medico legale.

Il possibile movente - L'uomo avrebbe ucciso la madre per una serie di pagamenti insoluti con il condominio di circa 3mila che temeva la donna potesse scoprire. Per questo l'avrebbe accoltellata. Il 59enne non aveva un lavoro e viveva assieme all'anziana.