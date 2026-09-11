il ricorso

Neonati sepolti, la Procura fa appello contro l'assoluzione di Chiara Petrolini per il primo omicidio

Per i giudici non era stato invece provato che il primo bambino fosse nato vivo

11 Set 2026 - 16:53
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La Procura di Parma ha impugnato una parte della sentenza sul caso dei neonati sepolti nel giardino di una casa a Traversetolo. I pm hanno presentato appello contro l'assoluzione di Chiara Petrolini dall'accusa di aver ucciso il primo figlio, partorito il 12 maggio 2023 e successivamente sepolto nel terreno dell'abitazione. In primo grado i giudici avevano ritenuto insufficienti gli elementi per dimostrare che quel bambino fosse nato vivo. Una conclusione che ora la Procura contesta, tornando a sostenere l'accusa di omicidio.

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