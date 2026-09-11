Neonati sepolti, la Procura fa appello contro l'assoluzione di Chiara Petrolini per il primo omicidio

La Procura di Parma ha impugnato una parte della sentenza sul caso dei neonati sepolti nel giardino di una casa a Traversetolo. I pm hanno presentato appello contro l'assoluzione di Chiara Petrolini dall'accusa di aver ucciso il primo figlio, partorito il 12 maggio 2023 e successivamente sepolto nel terreno dell'abitazione. In primo grado i giudici avevano ritenuto insufficienti gli elementi per dimostrare che quel bambino fosse nato vivo. Una conclusione che ora la Procura contesta, tornando a sostenere l'accusa di omicidio.