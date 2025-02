Vandalizzata la foiba Basovizza a 48 ore dal Giorno del Ricordo

"Vedere la Foiba di Basovizza imbrattata con scritte agghiaccianti, con il tristemente noto color rosso sangue che riporta all'occupazione titina, inneggianti 'Trieste è nostra', è inquietante e vergognoso", ha commentato il deputato di Fratelli d'Italia Emanuele Loperfido. Nel pubblicare la foto del monumento vandalizzato, il parlamentare ha sottolineato come, a pochi giorni dal 10 febbraio, "questo gesto rappresenti non solo un'offesa alla memoria delle vittime, ma anche il segnale preoccupante che certe ideologie di odio e divisione, anziché dissolversi, vengono alimentate da nuove generazioni che non hanno vissuto quei tragici eventi. Siamo certi che le indagini porteranno all'individuazione dei responsabili e che la giustizia farà il suo corso. Ma è fondamentale che le istituzioni condannino fermamente questo episodio e si impegnino a estirpare ogni residuo di odio e violenza politica. La memoria va difesa, i martiri delle foibe rispettati e onorati, non vilipesi. Solo così potremo costruire un futuro fondato sul rispetto, sulla verità storica e sulla civile convivenza".