Foggia, percepiva il Reddito di cittadinanza ed evadeva il fisco con le criptovalute

Le indagini avrebbero ricostruito un articolato sistema di evasione mediante l'uso di tecnologie digitali avanzate. In particolare, sono stati individuati diversi wallet di criptovalute con ingenti volumi di movimentazioni riconducibili, direttamente o indirettamente, all'indagato. Le plusvalenze sarebbero state realizzate mediante operazione di trading e una tecnica (inscription) che puntava a rendere infungibili frazioni di bitcoin (satoshi) e che poi venivano commercializzati a prezzi maggiorati. Inoltre, sarebbe emerso il mancato assolvimento degli obblighi dichiarativi e l'utilizzo dei proventi illeciti per l'acquisto di mobili di pregio e auto. L'analisi forense, supportata da software specialistici in dotazione alla componente speciale del Corpo, avrebbe permesso di individuare l'utilizzo di servizi di mixing di criptovalute che sarebbero stati utilizzati per offuscare la tracciabilità delle operazioni e ostacolare la ricostruzione dei flussi finanziari.