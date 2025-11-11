Raccoglieva "taglie" online per uccidere politici: uomo arrestato in Germania

Un uomo è stato arrestato a Dortmund con l’accusa di aver organizzato sul dark web una raccolta di fondi per finanziare l’uccisione di politici tedeschi. Secondo la Procura federale il sospettato, identificato come Martin S. e titolare della doppia cittadinanza tedesca e polacca, raccoglieva online donazioni in criptovalute presentate come "taglie" per le persone prese di mira. Le autorità ritengono che stesse pianificando attentati contro esponenti di primo piano del Paese: secondo la stampa tedesca tra gli obiettivi figuravano anche l’ex cancelliera Angela Merkel e l’attuale cancelliere Olaf Scholz.