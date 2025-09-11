Global Sumud Flotilla, partite tre imbarcazioni dal porto di Siracusa

Intanto, la Flotilla incassa il sostegno popolare, quello della gente che ne ha salutato la partenza tra canti e bandiere della Palestina agitate in segno di appoggio alla causa. A salutare le barche dalla banchina siracusana c'era anche il presidente dell’Ucoii - Unione delle Comunità islamiche, Yassine Lafram, accompagnato dal vicepresidente Kheit Abdelhafid, imam della moschea di Catania. "Abbiamo deciso di agire. Basta con le parole e le dichiarazioni. È il momento delle azioni di fronte alla carneficina che vediamo consumarsi nella Striscia di Gaza - ha detto Lafram -. Diventa doveroso per noi e un atto di dignità collettiva partire con una flotta di civili, con una missione umana e umanitaria, per rompere l’assedio, portare gli aiuti e tornare a casa sani e salvi".