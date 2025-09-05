Slitta la partenza della Global Sumud Flotilla dalla Sicilia | Anche il nipote di Mandela pronto a salpare da Tunisi

Per quel giorno infatti è stata dichiarata una mobilitazione nazionale nella Capitale, con tanto di fiaccolata prevista in partenza alle 19 da Piazza Vittorio fino a Piramide. Gli organizzatori ci hanno tenuto a ricordare che anche in questa occasione, come nelle precedenti e nelle prossime, sono vietate "bandiere, vessilli o altri simboli di appartenenza a gruppi o partiti politici". L'idea è quella di foraggiare una manifestazione il più possibile spontanea e scevra dalle ideologie, fanno sapere i promotori, che si aspettano "un elevato livello di partecipazione popolare, comprendente personalità dello spettacolo, rappresentanze politiche, associazionistiche e sociali", con tanto di proiezioni e musica dal vivo.