Global Sumud Flotilla: giovedì partenza da Siracusa per Gaza

"Chiamiamo le città italiane alla mobilitazione immediata" si legge in una nota del Movimento
Il Global Movement to Gaza ha reso noto che la partenza italiana della Global Sumud Flotilla è in programma giovedì da Siracusa. "In seguito al bombardamento subito dalla nostra barca Familia Madeira a Tunisi, chiamiamo le città italiane alla mobilitazione immediata - si legge in una nota -. A Roma, concentramento alle 19 a piazzale Aldo Moro: apriamo corridoi umanitari, rompiamo il blocco navale israeliano, fermiamo il genocidio del popolo palestinese".
