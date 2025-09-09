Logo Tgcom24
Mondo
chiamata alla mobilitazione dopo caso Tunisi

Global Sumud Flotilla: giovedì partenza da Siracusa per Gaza

"Chiamiamo le città italiane alla mobilitazione immediata" si legge in una nota del Movimento

09 Set 2025 - 17:58
© IPA

© IPA

Il Global Movement to Gaza ha reso noto che la partenza italiana della Global Sumud Flotilla è in programma giovedì da Siracusa. "In seguito al bombardamento subito dalla nostra barca Familia Madeira a Tunisi, chiamiamo le città italiane alla mobilitazione immediata - si legge in una nota -. A Roma, concentramento alle 19 a piazzale Aldo Moro: apriamo corridoi umanitari, rompiamo il blocco navale israeliano, fermiamo il genocidio del popolo palestinese".

gaza

