Greta Thunberg va verso Gaza... a tutto gas

Se è vero che il fine giustifica i mezzi, anche di trasporto, una missione umanitaria a Gaza val bene qualche... emissione. Deve averlo pensato Greta Thunberg, l'ex bambina prodigio che per prima animò i giovani di tutto il mondo a sostegno della causa dell'ambiente e che oggi è dedita al movimento pro-Pal. Tanto da salire, a Barcellona, a bordo di una nave della Freedom Flotilla, il gruppo di circa 50 imbarcazioni decise a prendere il mare alla volta di Gaza per portare aiuti alla popolazione. C'è chi infatti non esita a farle notare come, da indefessa paladina del green, di verde le sia rimasto solo il cappello. Già, perché gli stessi si sono presi la briga di calcolare quanto carburante - rigorosamente non ecologico - verrà consumato durante il viaggio Barcellona-Gaza: 5mila litri totali.