Mondo
sull'imbarcazione anche Greta Thunberg

Global Sumud Flotilla: "Colpiti da un drone"

L'attacco ha provocato un incendio a bordo che è stato però rapidamente spento

09 Set 2025 - 09:03
