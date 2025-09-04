Gaza, Meloni a Schlein: "Il governo tutelerà gli italiani della Flotilla"

Il premier risponde alla segretaria del PD, che aveva chiesto di essere informata su quanto l'esecutivo intendesse fare per garantire la sicurezza, in caso di necessità, per tutto l'equipaggio a bordo: "Avvalersi di canali umanitari già attivi eviterebbe rischi"
© IPA
In merito all'iniziativa internazionale "Global Sumud Flotilla", con la quale 40 imbarcazioni intendono consegnare aiuti umanitari alla popolazione di Gaza, "il governo italiano assicura che saranno adottate tutte le misure di tutela e di sicurezza dei connazionali all'estero in situazioni analoghe, come sempre garantito finora". Lo dichiara Giorgia Meloni, in risposta alla lettera della segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, con la quale chiedeva di essere informata su quanto l'esecutivo intendesse fare per garantire tutela e sicurezza, in caso di necessità, per tutto l'equipaggio a bordo, compresi alcuni parlamentari del Pd, di Avs e del M5S.
"Avvalersi dei canali umanitari già attivi, non solo da parte del governo italiano, eviterebbe di esporre i partecipanti all'iniziativa 'Global Sumud Flotilla' ai rischi derivanti dal recarsi in una zona di crisi e al conseguente onere a carico delle diverse Autorità statuali coinvolte di garantire tutela e sicurezza", sottolinea ancora il presidente del Consiglio.
Nella lettera inviata dal premier alla Schlein si legge ancora: "Per agevolare il buon esito della finalità rappresentata, ovvero la consegna di generi di prima necessità alla popolazione palestinese, tenuto conto della limitata quantità di aiuti trasportabili sulle imbarcazioni coinvolte, si suggerisce la possibilità di avvalersi di canali alternativi e più efficaci di consegna. Tra questi, mi permetto di segnalare i canali finora attivati dal governo italiano, che, come è noto, svolge un ruolo di primo piano nel prestare assistenza alla popolazione civile attraverso l'iniziativa umanitaria 'Food for Gaza', con cui è stato possibile distribuire oltre 200 tonnellate di generi di prima necessita', aiuti alimentari e sanitari, toccando anche le aree piu' isolate e difficilmente raggiungibili della Striscia".
Commenti (0)