Gaza, Meloni a Schlein: "Il governo tutelerà gli italiani della Flotilla"

Nella lettera inviata dal premier alla Schlein si legge ancora: "Per agevolare il buon esito della finalità rappresentata, ovvero la consegna di generi di prima necessità alla popolazione palestinese, tenuto conto della limitata quantità di aiuti trasportabili sulle imbarcazioni coinvolte, si suggerisce la possibilità di avvalersi di canali alternativi e più efficaci di consegna. Tra questi, mi permetto di segnalare i canali finora attivati dal governo italiano, che, come è noto, svolge un ruolo di primo piano nel prestare assistenza alla popolazione civile attraverso l'iniziativa umanitaria 'Food for Gaza', con cui è stato possibile distribuire oltre 200 tonnellate di generi di prima necessita', aiuti alimentari e sanitari, toccando anche le aree piu' isolate e difficilmente raggiungibili della Striscia".