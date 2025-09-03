Schlein scrive a Meloni: "Ci informi su come tutelerà l'equipaggio della Flotilla"

"Gentile Presidente Meloni, come avrà già appreso dalle notizie apparse sulla stampa italiana e internazionale, la Global Sumud Flottila sta per salpare con 40 imbarcazioni cariche di molte tonnellate di aiuti umanitari raccolti con grande partecipazione della società civile e della cittadinanza, allo scopo di portare a Gaza generi di prima necessità da distribuire alla popolazione palestinese". Lo scrive la segretaria del Pd Elly Schlein in una lettera inviata al presidente del Consiglio.