Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Politica
A bordo 2 parlamentari Pd

Schlein scrive a Meloni: "Ci informi su come tutelerà l'equipaggio della Flotilla"

 A bordo anche quattro parlamentari, tra cui il deputato Arturo Scotto e l'eurodeputata Annalisa Corrado del Partito Democratico

03 Set 2025 - 18:15

"Gentile Presidente Meloni, come avrà già appreso dalle notizie apparse sulla stampa italiana e internazionale, la Global Sumud Flottila sta per salpare con 40 imbarcazioni cariche di molte tonnellate di aiuti umanitari raccolti con grande partecipazione della società civile e della cittadinanza, allo scopo di portare a Gaza generi di prima necessità da distribuire alla popolazione palestinese". Lo scrive la segretaria del Pd Elly Schlein in una lettera inviata al presidente del Consiglio.

Leggi anche

Global Sumud Flotilla, cos'è la flotta internazionale pronta a salpare per portare aiuti a Gaza

Flotilla umanitaria salpata per Gaza | A bordo anche Greta Thunberg: "I governi hanno fallito"

"La missione umanitaria nata dal basso, non violenta e pacifica, che si svolgerà nel rispetto del diritto internazionale - aggiunge - vede l'adesione di 44 delegazioni da tutto il mondo di migliaia di attiviste e attivisti tra i quali vi sono molti cittadini italiani nonché quattro parlamentari della Repubblica italiana appartenenti a varie forze politiche".

"Le scrivo per informarLa che tra loro saliranno a bordo anche il deputato Arturo Scotto e l'eurodeputata Annalisa Corrado del Partito Democratico, e Le chiedo di tenermi informata su quanto il governo italiano intende fare - conclude - per garantire tutela e sicurezza per tutto l'equipaggio della missione umanitaria, in caso di necessità. Confidando in una Sua positiva risposta, Le porgo un cordiale saluto".

Ti potrebbe interessare

elly schlein
giorgia meloni

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Sullo stesso tema