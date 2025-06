Flotilla, l'arrivo di Greta Thunberg all'aeroporto di Stoccolma

L'attivista svedese Greta Thunberg ha fatto rientro a Stoccolma in nottata, dopo essere stata espulsa da Israele. La 22enne era a bordo di una barca dell'Ong Freedom Flotilla diretta a Gaza quando è stata fermata in acque internazionali e portata in Israele dai militari, insieme ai suoi compagni. "Ho detto che volevo lasciare il Paese il prima possibile. Ma ho anche detto che siamo stati portati lì illegalmente contro la nostra volontà", ha dichiarato Thunberg al suo arrivo all'aeroporto di Stoccolma.