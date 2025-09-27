Investita e uccisa dall'amico a Fiumicino, il figlio della vittima: "Quella sera avevano litigato"

"Mamma ha litigato con Cristiano". Sono queste le parole - riportate dal Messaggero - che il piccolo di 8 anni avrebbe pronunciato dopo l'investimento. Poi, sotto shock, sarebbe stato accompagnato a casa di alcuni parenti. E a portarcelo - scrive ancora il quotidiano - sarebbe stato proprio Maggetti, ora indagato per omicidio stradale. La difesa dell'uomo sostiene che non ci sia stata alcuna lite o discussione durante quella cena, alla quale erano presenti Simona, con il figlio di 8 anni, e Cristiano, con la figlia di 9 anni. Poi la donna è uscita di casa, a piedi, e non molto tempo dopo c'è stato l'investimento. Sull'asfalto non sono stati trovati segni di frenata, ma l'indagato ha chiamato i soccorsi provando a rianimare Simona. Come scrive il Corriere della Sera, l'uomo - che aveva valori dell'alcoltest leggermente superiori al consentito - sarebbe anche risultato positivo a diversi tipi di stupefacente. Sempre secondo il quotidiano, il 34enne risulterebbe già gravato dalla misura del divieto di avvicinamento all'ex moglie, che lo ha denunciato per maltrattamenti in famiglia.