Roma, donna travolta e uccisa in strada a Fiumicino: ipotesi femminicidio

Si tinge di giallo sull'incidente stradale, avvenuto martedì sera dopo le 20, nel comune di Fiumicino in località Isola Sacra, dove è morta sul colpo, Simona Bartoletto, di 34 anni, che stava camminando insieme al figlio di 8 anni. Il bimbo è rimasto illeso. La vittima e l'investitore alla guida della Smart, che l'ha travolta e uccisa, si conoscevano e avevano una relazione. Secondo alcuni testimoni, poco prima dell'investimento avevano avuto una discussione. Elementi che hanno spinto gli investigatori, coordinati dalla procura della Repubblica di Civitavecchia, a ipotizzare un femminicidio, nonostante al momento non ci siano prove definitive che confermino l'intenzionalità del gesto.