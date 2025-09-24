Travolta mentre attraversa la strada con il figlio, 34enne morta a Fiumicino

Una donna di 34 anni ha perso la vita nella tarda serata di martedì a Fiumicino (Roma), dopo essere stata travolta da un'auto mentre attraversa una strada insieme al figlio di 8 anni, rimasto illeso. La vittima, Simona Bortoletto, è morta sul colpo dopo essere stata centrata da una vettura guidata da un 36enne, che si è fermato a prestare i primi soccorsi. L'uomo, che era alla guida di una Smart, è stato denunciato per omicidio stradale. L'incidente, secondo alcuni testimoni, è avvenuto in una zona poco illuminata, e per i residenti si tratta di una "tragedia annunciata".