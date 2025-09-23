Cagliari, 18enne muore travolto da auto mentre è in monopattino

Un giovane di 18 anni, in monopattino, è morto dopo essere stato investito da un'auto a Cagliari. Il 18enne, ucraino, stava attraversando la strada ed stato travolto dalla vettura. Immediatamente soccorso dal 118 e portato in ospedale in codice rosso, è deceduto dopo qualche ora. Alla guida della vettura alcuni turisti tedeschi.