Cagliari, 18enne muore travolto da auto mentre è in monopattino

Un giovane di 18 anni, in monopattino, è morto dopo essere stato investito da un'auto a Cagliari. Il 18enne, ucraino, stava attraversando la strada ed stato travolto dalla vettura. Immediatamente soccorso dal 118 e portato in ospedale in codice rosso, è deceduto dopo qualche ora. Alla guida della vettura alcuni turisti tedeschi.
L'incidente è avvenuto in via Is Maglias, alla periferia del capoluogo sardo. Secondo una prima ricostruzione della polizia locale, il ragazzo stava uscendo da una via limitrofa quando ha attraversato la strada con il monopattino ed è stato travolto dalla vettura che arrivava da viale Merello.
